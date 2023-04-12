Россия обстреляла Кураховку кассетными боеприпасами: фото
Сегодня, 12 апреля россияне обстреляли Кураховку, что в Донецкой области из "Ураганов" кассетными боеприпасами. В результате атаки ранен 1 человек. Об этом сообщает председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко.
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Он добавил, что накануне враг нанес ракетный удар по Дружковке. В результате этого поврежден дом.
Кириленко сообщил, что известно о 2 раненых жителях Бахмута. Еще 2 человека ранены и 2 частных дома повреждены в Торецке.
"Константиновка подверглась обстрелу и ракетному удару - повреждено офисное помещение. В Соледарской громаде под обстрелами Орехово-Васильевка, Федоровка и Раздоловка. На Лисичанском направлении зафиксированы единичные обстрелы Звановки и Переездного - без пострадавших", - написал глава ОГА.
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Напомним, армия России ударила по Очакову: в ОВА рассказали о последствиях атаки. Россияне ударили по Очакову. В результате чего есть разрушения и повреждены дома.