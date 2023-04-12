Зеленский предложил разорвать соглашение и не хранить тайны Беларуси
Президент Украины подал в Верховную Раду законопроект о прекращении действия соглашения с Беларусью о взаимной защите госсекретов.
Сегодня, 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о прекращении действия соглашения с Беларусью о взаимной защите госсекретов. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
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Текст законопроекта пока на сайте Верховной Рады отсутствует.
В разделе "Дата и состояние прохождения" сообщается, что законопроект получен Верховной Радой Украины.
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Напомним, Владимир Зеленский отреагировал на казнь украинского военного. Президент Украины отреагировал на жестокое видео казни украинского военнопленного российскими оккупантами.
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