Зеленский предложил разорвать соглашение и не хранить тайны Беларуси

Президент Украины подал в Верховную Раду законопроект о прекращении действия соглашения с Беларусью о взаимной защите госсекретов.

| Автор: Мальцева Ольга

Сегодня, 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о прекращении действия соглашения с Беларусью о взаимной защите госсекретов. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Читайте также: В Минкульте показали последствия пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской лавре

Текст законопроекта пока на сайте Верховной Рады отсутствует.

В разделе "Дата и состояние прохождения" сообщается, что законопроект получен Верховной Радой Украины.

Читайте также: Оккупанты готовят план эвакуации с Запорожской АЭС - ЦНС

Напомним, Владимир Зеленский отреагировал на казнь украинского военного. Президент Украины отреагировал на жестокое видео казни украинского военнопленного российскими оккупантами.