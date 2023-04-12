В Минкульте показали последствия пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской лавре
Комиссия Министерства культуры и информационной политики Украины получила доступ к корпусу № 112 Национального заповедника "Киево-Печерской лавры" и зафиксировала в нем разрушения. Об этом сообщил Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
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Министр показал последствия пользования УПЦ МП "Книжным складом" Киево-Печерской лавры, построенного во II половине XIX века, что является памятником архитектуры и градостроительства местного значения.
"Более 100 лет корпус № 112 был неотъемлемым элементом пространственной композиции Киево-Печерской лавры, образцом общественно-общественной архитектуры в стиле классицизма, проект которой выполнен известным архитектором П.И. Спарро. УПЦ МП же понадобилось всего несколько десятков, чтобы превратить помещение в то, что вы видите на фото", - написал Ткаченко.
Он добавил, что комиссия зафиксировала аварийное состояние помещения, непригодное для эксплуатации и имеющее явные признаки разрушения.
По результатам обследования разрушенного помещения было зафиксировано заявлением о преступлении по ст. 298 УК "Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия".
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Сейчас помещение "Книжного склада" опечатано представителями Заповедника. Следователи проводят процессуальные действия от осмотра помещения до показаний свидетелей.
Напомним, Комитет Рады принял решение относительно Почаевской лавры. Договор с УПЦ МП об аренде Почаевской лавры максимально несбалансирован и не выгоден государству, считает Евгения Кравчук.