Оккупанты готовят план эвакуации с Запорожской АЭС - ЦНС

Оккупанты предупредили коллаборационистов, что скоро может начаться принудительная эвакуация с ЗАЭС.

| Автор: Мальцева Ольга

Оккупанты готовят план эвакуации работников "Росатома" на захваченной ими Запорожской атомной электростанции в городе Энергодар. Об этом сообщают в Центре национального сопротивления.

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Так, коллаборационистов, а также свезенных россиянами работников "Росатома" на станцию, предупредили о том, что скоро может начаться принудительная эвакуация и поэтому они должны предоставить список родственников и быть готовыми выехать по первому сигналу.

Напомним, в Энергоатоме сообщили, что военные РФ ограждают подъезды к ЗАЭС. Рейсовые автобусы для персонала ЗАЭС, которые доставляют атомщиков на работу, больше не будут курсировать до финального пункта маршрута. Препятствием станет новый забор.

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Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин призвал армию Китая готовиться к реальным боевым действиям. Китайский лидер призвал своих военных готовиться к реальным боевым действиям.