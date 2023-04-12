Пограничники ликвидировали группу штурмовиков ЧВК "Вагнер" в Бахмуте
Украинские военные ликвидировали группу "вагнеровцев" в Бахмуте, которые пытались незаметно приблизиться к позициям пограничников. Об этом сообщают в ГПСУ.
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"Более 20 штурмовиков из ЧВК "Вагнер" попытались незаметно приблизиться к позициям пограничников. Однако наши бойцы обнаружили их с наблюдательного пункта и открыли огонь на поражение", - говорится в сообщении.
Сообщается, что враг спрятался в полуразрушенной застройке, однако по ней защитники нанесли удар.
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Так, в ходе боя 7 штурмовиков ликвидированы, 12 ранены, остальные захватчики - сбежали.
Напомним, украинские военные уничтожили российскую станцию РЭБ "Стриж": видео. Военные уничтожили российскую станцию радиоэлектронной борьбы "Стриж".