Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Пограничники ликвидировали группу штурмовиков ЧВК "Вагнер" в Бахмуте

Пограничники ликвидировали "вагнеровцев", которые пытались незаметно приблизиться к украинским позициям.
 |  Автор: Мальцева Ольга
Пограничники ликвидировали группу штурмовиков ЧВК "Вагнер" в Бахмуте
Иллюстративное фото / t.me/DPSUkr

Украинские военные ликвидировали группу "вагнеровцев" в Бахмуте, которые пытались незаметно приблизиться к позициям пограничников. Об этом сообщают в ГПСУ.

Читайте также: В Минкульте показали последствия пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской лавре

"Более 20 штурмовиков из ЧВК "Вагнер" попытались незаметно приблизиться к позициям пограничников. Однако наши бойцы обнаружили их с наблюдательного пункта и открыли огонь на поражение", - говорится в сообщении. 

Сообщается, что враг спрятался в полуразрушенной застройке, однако по ней защитники нанесли удар.

Читайте также: Это не случайность, - Зеленский отреагировал на казнь украинского военного

Так, в ходе боя 7 штурмовиков ликвидированы, 12 ранены, остальные захватчики - сбежали.

Напомним, украинские военные уничтожили российскую станцию РЭБ "Стриж": видео. Военные уничтожили российскую станцию радиоэлектронной борьбы "Стриж".

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK