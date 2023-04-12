Стороны обсудили срочные потребности Украины для успешного проведения очередной контрнаступательной операции по освобождению украинских земель

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 12 апреля встретился с Министром обороны США Ллойдом Остином. Об этом глава Кабмина сообщил в Телеграм.

Поблагодарил Соединенные Штаты и лично министра за мощную военную поддержку, а также усилия по созданию Украинской контактной группы, - отметил он.

Стороны обсудили срочные потребности Украины для успешного проведения очередной контрнаступательной операции по освобождению украинских земель. А также совместную работу по новым возможностям на будущее.

Украинские воины доказали, что могут за короткое время освоить новейшую технику и эффективно использовать ее на поле боя. Для скорейшей победы Украине нужно также больше оружия: ПВО, тяжелой артиллерии и техники, минометов и боеприпасов к ним. Призвал США поддержать предоставление ракет большей дальности, - сообщил Шмыгаль.

Он добавил, что Украина рассчитывает на мощную военную поддержку США до окончательной победы в войне с РФ.

Cмотрите фотогалерею: Шмыгаль встретился с главой Пентагона

Ранее сообщалось, что 21 апреля на военно-воздушной базе Рамштайн состоится следующая встреча Контактной группы по обороне Украины.

Пентагон назвал главные потребности ВСУ

Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet