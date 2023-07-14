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ВСУ имеют успехи на Бахмутском направлении - Генштаб

Украинские силы имеют успех на Бахмутском направлении и закрепляются на достигнутых рубежах.
 |  Автор: Мальцева Ольга
ВСУ имеют успехи на Бахмутском направлении - Генштаб
Иллюстративное фото / ЕРА/UPG

Украинские войска продолжают наступательные действия на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. ВСУ имеют успех и закрепляют на достигнутых рубежах. Об этом рассказал представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в телемарафоне.

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Он рассказал, что ВСУ наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы. 

Ковалев отметил, что враг оказывает сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет свои резервы. 

"На Бахмутском направлении наши войска продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут. На направлении Белая Гора - Андреевка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - рассказал Ковалев.

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Представитель Генштаба добавил, что Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление врага на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На указанных направлениях оккупанты активно применяют свои резервы и несут значительные потери. 

Напомним, ночная атака Шахедов: в Воздушных силах назвали количество уничтоженных дронов. Украинская ПВО уничтожила 16 ударных дронов и 7 разведывательных БПЛА во время российской атаки, которая держали с вечера 13 июля до утра 14 июля.

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