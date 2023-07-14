Плачкова сложила мандат: ВР досрочно прекратила полномочия депутата

В Верховной Раде досрочно прекратили полномочия народного депутата Татьяны Плачковой.

| Автор: Мальцева Ольга

Народный депутат Татьяна Плачкова официально сложила полномочия. Так, вчера, 13 июля на сайте Верховной Рады было зарегистрировано постановление №9489.

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"Прекратить досрочно полномочия народного депутата Украины Плачковой Татьяны Михайловны, избранной в общегосударственном многомандатном избирательном округе, Политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", в связи с личным заявлением о сложении ею депутатских полномочий", - говорится в сообщении.

В своем заявлении нардеп указывает, что слагает свои полномочия "ввиду семейных обстоятельств".

Заява / rada.gov.ua/

Народный депутат фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко сообщила в Facebook о сложении мандата Плачковой.

"Плачкова из ОПЗЖ сложила мандат. Она запомнилась разве тем, что в разгар войны вместе с другими ОПЗЖистами ездила в Москву на поклон к Путину/ Володину/ Медведеву", - написала она.

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О сложении полномочий Плачковой сообщил и нардеп "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram.

"В парламенте осталось 404 депутата (новый рекорд). Еще из интересного, для наличия группы или фракции в этом созыве минимально необходимо 17-ть депутатов. И сейчас сразу две группы на грани: Депутатская группа "Партия "За будущее" 17 (вышел Минько С.А.)$ Депутатская группа "Восстановление Украины" 17 (после сложения мандата Плачковой Т.М.)", - написал нардеп.

Для справки. Татьяна Плачкова - бывший член запрещенной в Украине пророссийской политической партии социального направления - ОПЗЖ. Народный депутат Украины 9-го созыва.

Напомним, украинские силы уничтожили три ДРГ россиян в устье Днепра. Силы обороны уничтожили три ДРГ, которые собирали информацию о движении Сил обороны.