РФ впервые за 6 лет не выведет субмарины на парад ко дню ВМФ - БР

В британской разведке рассказали, что РФ впервые не выведет на парад ко дню ВМФ из-за опасений внутреннего мятежа ЧВК "Вагнер".

| Автор: Мальцева Ольга

Атомные подводные лодки Северного флота России не будут участвовать в главном смотре флота на День ВМФ в Санкт-Петербурге 30 июля. Об этом сообщили российские государственные СМИ 12 июля. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

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В разведке отметили, что с момента создания нынешнего формата дня ВМФ в 2017 году это будет первый год, когда в нем не участвуют атомные подводные лодки. Это изменение, вероятнее всего, связано прежде всего с необходимостью проведения технического обслуживания и сохранения готовности к операциям и учениям.

"Существует также реальная возможность того, что на это решение повлияли соображения внутренней безопасности после попытки мятежа ЧВК "Вагнер"", - отметили в разведке.

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Напомним, в ISW сообщили, что оборона россиян на юге ослабла. Российская армия нуждается в ротации и подкреплении в Запорожской области, однако не имеет для этого резервов.