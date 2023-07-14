У ГУР есть "источники" в кругах Путина, - Буданов

Кирилл Буданов рассказал, что ГУР имеет собственные "источники" приближенных к Путину.

| Автор: Мальцева Ольга

У главного управления разведки есть "источники", близкие к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил руководитель ГУР Кирилл Буданов в интервью для Reuters.

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"У нас есть свои источники. В ближайших кабинетах (к Путину), так сказать. Поэтому мы обычно знаем, что происходит", - рассказал Буданов.

Журналист издания провел аналогию между ГУР и Моссадом (разведывательной службой Израиля), на что Буданов не возразил относительно сравнения и добавил, что ничего создавать не нужно, ведь это уже существует.

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"Если вы спрашиваете о Моссаде, который известен тем, что ... ликвидирует врагов своего государства, то мы это делали и будем делать. Нам не нужно ничего создавать, потому что это уже существует", - отметил руководитель ГУР.

Напомним, не убежать: в годовщину удара по Виннице в ГУР вспомнили о недавно убитом российском командире. В ГУР в годовщину атаки по Виннице напомнили, что рано или поздно российские преступники расплатятся за все военные преступления.