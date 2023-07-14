Тарнавский назвал причину медленного контрнаступления ВСУ

Командующий оперативно-стратегической группировки "Таврия" Александр Тарнавский назвал причины медленного контрнаступления ВСУ.

| Автор: Мальцева Ольга

Украинские военные продвигаются в контрнаступлении достаточно медленно из-за того, что российская армия подготовилась и заминировала большое количество территорий. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки "Таврия" Александр Тарнавский в интервью CNN.

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Ожидалось, что контрнаступление "должно быть быстрым, молниеносным движением, уничтожением противника, захватом каких-то рубежей, каких-то объектов, объектов атаки и в результате достижением какой-то цели".

"Он является успешным, но не настолько, как хотелось бы каждому из нас", - сказал Тарнавский.

Он отметил, что россияне достаточно мощно подготовились к этому событию.

Российская подготовка была сосредоточена вокруг огромных, тщательно засеянных минных полей, что затрудняло передвижение и превращало украинскую технику для разминирования в мишени для российских атак. Ручное разминирование является трудоемким и опасным.

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"Они сделали очень плотное комплексное минирование с использованием минных полей, осколочно-фугасных боеприпасов и прямой закладкой мощных фугасов, которые сейчас находятся на участках, где будет проходить техника и личный состав", - добавил Тарнавский.

Напомним, в Генштабе сообщили, что ВСУ имеют успехи на Бахмутском направлении. Украинские силы имеют успех на Бахмутском направлении и закрепляются на достигнутых рубежах.