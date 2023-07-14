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Экс-служащий АО "Мотор Сич" помогал уклонистам бежать за границу

Экс-чиновник включил постороннее лицо в перечень работников, которые имели право выехать за границу в военное время.
 |  Автор: Мальцева Ольга
Экс-служащий АО "Мотор Сич" помогал уклонистам бежать за границу
Иллюстративное фото

Бывший чиновник АО "Мотор Сич" организовал для уклонистов незаконное пересечение через государственную границу. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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"По данным следствия, чиновник в условиях военного положения и существующего запрета пересечения государственной границы мужчинами призывного возраста, безосновательно включил в перечень работников предприятия постороннее лицо", - говорится в сообщении.

Так, эти сведения в дальнейшем были использованы для подготовки документов, а именно письма о содействии пересечения государственной границы Украины, приказа о командировке и т.д., которые необходимы для пересечения государственной границы в военное время.

Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры г. Киева разоблачен бывший служащий АО "Мотор Сич", который организовал и способствовал незаконной переправке граждан через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

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Сейчас экс-чиновнику сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

В прокуратуре добавили, что сообщено о подозрении и мужчине, который воспользовался этой схемой и пересек государственную границу. Ему инкриминируют пособничество в служебном подлоге и использовании заведомо поддельного документа (ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 УК Украины).

Напомним, СБУ сообщила, что экс-президент "Мотор Сич" блокировал поставки вертолетов для ГУР. В первые месяцы войны президент "Мотор Сич" блокировал поставку вертолетов для военной разведки.

 

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