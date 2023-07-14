В Пентагоне поражены контрнаступлением украинцев

В Пентагоне объяснили медленное контрнаступление ВСУ, однако отметили, что украинские силы делают впечатляющие вещи.

| Автор: Мальцева Ольга

Темпы украинского контрнаступления объясняются тем, что россияне провели масштабное минирование и сложные условия. Несмотря на это ВСУ продолжают свое наступление. Об этом заявил директор Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал-лейтенант Дуглас Симс, сообщает пресс-служба Пентагона.

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"Они (украинские силы, - ред.) используют новое оборудование, и все это под обстрелами и бомбардировками, не говоря уже о... и если вы видели в других местах, о масштабном минировании, которое установили россияне. И там, где они продвигаются на сотни метров в день, а иногда и на километр в день, они делают это ценой огромных усилий", - ответил Симс, отвечая на вопрос о темпах продвижения ВСУ.

Он отметил, что контрнаступление проходит "в четком порядке, действительно, по всему полю боя", несмотря на то, что это происходит не с той скоростью, которую бы хотели.

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"Итак, это тяжелая война, она ведется на действительно тяжелой местности, под обстрелами, и если принять во внимание все это, то это просто поражает", - добавил Симс.

Напомним, Александр Тарнавский назвал причину медленного контрнаступления ВСУ. Командующего оперативно-стратегической группировки "Таврия" Александр Тарнавский назвал причины медленного контрнаступления ВСУ.