В Крыму оккупанты пытаются подавить сопротивление гражданского населения - ГУР

В Крыму россияне пытаются подавить растущее противостояние проукраински настроенного гражданского населения.

| Автор: Мальцева Ольга

Во временно оккупированном Крыму россияне пытаются подавить растущее противостояние проукраински настроенного гражданского населения. Об этом сообщает ГУР.

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В разведке сообщают, что в Крыму приобрели систематический характер атаки на военные объекты с применением так называемых "коктейлей молотова". Организаторами и исполнителями большинства из них являются именно гражданские граждане, которые поддерживают Украину.

Для противостояния таким атакам военные оккупационные войска РФ перевели в состояние высокой боевой готовности.

"Ведется мониторинг "подозрительных лиц", которые потенциально могут быть причастны к подобным "инцидентам". Разрешено применение физической силы и оружия. Проводятся массовые задержания, аресты", - говорится в сообщении.

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В ГУР сообщили, что граждане, которые отказались получать российское гражданство, после проведенных арестов считаются "пропавшими без вести", а к тем, кто остается на свободе, применяются административные наказания, большие штрафы, травля. Людей увольняют с работы, лишают имущества и бизнеса.

"Большая часть задержанных и арестованных - представители крымскотатарского народа. Среди них заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял, журналист и участник общественного объединения "Крымская солидарность" Тимур Ибрагимов, общественный деятель Рустем Сеитмеметов", - сообщили в ГУР.

Напомним, появились спутниковые снимки ремонта Крымского моста. В сети появились спутниковые снимки ремонт Крымского моста после атаки на него 17 июля.