В Минобороны рассказали, какую площадь освободили ВСУ с начала контрнаступления

С начала контрнаступления украинские силы освободили более 204 квадратных километров.

| Автор: Мальцева Ольга

С начала контрнаступления украинские силы освободили более 204 квадратных километров. Сейчас наибольший штурм российской армии ощущается на Купянском и Лиманском направлениях, однако так же враг пытается штурмовать и на Сватовском направлении. Хотя противник и не продвигается, однако на этих направлениях продолжаются ожесточенные бои. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.

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На Бахмутском направлении ВСУ продвигаются по южному направлению, а на северном фланге армия РФ пытается отвоевать свои прежние позиции, однако успеха не имеет.

Она добавила, что сейчас на всех направлениях украинские военные постепенно продолжают продвижение вперед. Это Бахмутское направление, но ВСУ там надо закрепиться, и тогда информация об успехах станет открытой.

По ее словам, информацию о деоккупированных территориях обновляют обычно раз в неделю, поскольку защитникам необходимо закрепляться на освобожденных участках и это может занять несколько дней.

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"К примеру, за прошедшую неделю, если говорить о Бахмутском направлении, там освобождено 2 квадратных километра и вместе уже 37 квадратных километров. Если о юге, более 12 квадратных километров было освобождено за прошедшую неделю, и вместе - более 204 квадратных километров", - отметила Маляр.

Напомним, в Киеве сняли герб СССР на щите "Родины-матери" (фото). Ко Дню Независимости Украины монумент уже будет иметь украинский трезубец.





