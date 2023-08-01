МВД отменило ограничения по количеству попыток сдачи экзаменов по вождению

В Украине отменили ограничения по количеству проб сдачи теоретического и практического экзаменов для получения водительского удостоверения.

| Автор: Мальцева Ольга

Сегодня, 1 августа отменено ограничение по количеству попыток сдачи теоретических и практических экзаменов для получения водительского удостоверения. Об этом сообщают в МВД.

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Так, в течение года после завершения обучения в автошколе и получения свидетельства о теоретической подготовке кандидат имеет:

неограниченное количество попыток для сдачи теоретического экзамена;

неограниченное количество попыток в течение двух лет со дня выдачи свидетельства об окончании практической подготовки для сдачи практического экзамена.

Отмечается, что интервал между сдачей теоретического или практического экзаменов (в случае неуспешной сдачи) составляет не менее 10 календарных дней.

В МВД добавили, что результат успешно сданного теоретического экзамена будет действительным в течение одного года, а практического - 2 года.

"Также обновлен экзаменационный лист практического экзамена, в котором четко определены типичные ошибки и критерии для оценки способностей кандидата на право получения водительского удостоверения", - добавили в МВД.

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Напомним, что ранее было только по три попытки сдачи теоретического и практического экзамена для получения водительского удостоверения. При несдаче экзаменов, кандидат должен был повторно проходить обучение в автошколе и повторно сдавать экзамены.

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