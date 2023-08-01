Появились спутниковые снимки ремонта Крымского моста

В сети появились спутниковые снимки ремонт Крымского моста после атаки на него 17 июля.

| Автор: Мальцева Ольга

был поврежден в результате атаки 17 июля. Снимки опубликовал сотрудник отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африка в Twitter.

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"Текущий ремонт Крымского моста можно увидеть на новых спутниковых снимках Керченского пролива. В начале этого месяца по мосту был нанесен удар", - говорится в сообщении.

Ongoing repairs to the Crimean Bridge can be seen in new satellite imagery of the Kerch Strait. The bridge was struck earlier this month. pic.twitter.com/DCWu7qy1ZA — Brady Africk (@bradyafr) July 31, 2023

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Напомним, 17 июля в России назвали "терактом" взрывы на Крымском мосту. В России заявили, что Крымский мост якобы атаковали дроны и признали это терактом.

Впоследствии появились спутниковые снимки Крымского моста. На фото видно, что часть полотна на автомобильной части моста сильно просела и наклонилась.



