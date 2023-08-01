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Появились спутниковые снимки ремонта Крымского моста

В сети появились спутниковые снимки ремонт Крымского моста после атаки на него 17 июля.
 |  Автор: Мальцева Ольга
Появились спутниковые снимки ремонта Крымского моста
Иллюстративное фото / EPA / UPG

был поврежден в результате атаки 17 июля.  Снимки опубликовал сотрудник отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африка в Twitter.

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"Текущий ремонт Крымского моста можно увидеть на новых спутниковых снимках Керченского пролива. В начале этого месяца по мосту был нанесен удар", - говорится в сообщении. 

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Напомним, 17 июля в России назвали "терактом" взрывы на Крымском мосту. В России заявили, что Крымский мост якобы атаковали дроны и признали это терактом.

Впоследствии появились спутниковые снимки Крымского моста. На фото видно, что часть полотна на автомобильной части моста сильно просела и наклонилась.


 

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