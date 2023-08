Появились спутниковые снимки ремонта Крымского моста

был поврежден в результате атаки 17 июля. Снимки опубликовал сотрудник отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африка в Twitter.

Читайте также: Последствия обстрелов, фронт и ПВО: Зеленский провел совещание с силовиками и военными

"Текущий ремонт Крымского моста можно увидеть на новых спутниковых снимках Керченского пролива. В начале этого месяца по мосту был нанесен удар", - говорится в сообщении.

Ongoing repairs to the Crimean Bridge can be seen in new satellite imagery of the Kerch Strait. The bridge was struck earlier this month. pic.twitter.com/DCWu7qy1ZA