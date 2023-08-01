Россия ударила по Харьковской области: есть раненый и жертва
Сегодня, 1 августа, около 12 часов Россия обстреляла село Первомайское Изюмского района на Харьковщине. В результате атаки погибла женщина и ранен мужчина. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Читайте также: В Киеве сняли герб СССР на щите "Родины-матери" (фото)
"По предварительным данным медиков, 1 человек около 50 лет получил ранения и был госпитализирован", - сообщил председатель ОГА.
Синегубов добавил, что в результате атаки погибла женщина 70 лет.
Читайте также: В Крыму оккупанты пытаются подавить сопротивление гражданского населения - ГУР
Напомним, СБУ ликвидировала масштабную схему печати фальшивых паспортов и водительских удостоверений. Правоохранители разоблачили и ликвидировали масштабную схему печати фальшивых паспортов и водительских удостоверений.