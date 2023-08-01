Россия ударила по Харьковской области: есть раненый и жертва

В результате российской атаки по Харьковской области ранен мужчина и погибла женщина.

| Автор: Мальцева Ольга

Сегодня, 1 августа, около 12 часов Россия обстреляла село Первомайское Изюмского района на Харьковщине. В результате атаки погибла женщина и ранен мужчина. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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"По предварительным данным медиков, 1 человек около 50 лет получил ранения и был госпитализирован", - сообщил председатель ОГА.

Синегубов добавил, что в результате атаки погибла женщина 70 лет.

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Напомним, СБУ ликвидировала масштабную схему печати фальшивых паспортов и водительских удостоверений. Правоохранители разоблачили и ликвидировали масштабную схему печати фальшивых паспортов и водительских удостоверений.