Ночная атака по Украине: силы уничтожили 23 "Шахеды"

В Воздушных силах рассказали о ночной атаке России дронами-камикадзе "Shahed-136/131".

| Автор: Мальцева Ольга

В ночь на 2 августа армия России атаковала Украину иранскими ударными беспилотниками "Shahed-136/131". Украинские силы ПВО уничтожили 23 ударных БПЛА. Об этом сообщают в Воздушных силах ВСУ.

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Сообщается, что пуски "Шахедов" осуществлялись из трех направлений - Курск, Приморско-Ахтарск, что в России и Чауда, что в Крыму.

Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 23 ударных БПЛА.

Большинство "Шахедов" уничтожено в Киевской и Одесской областях.

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"К сожалению, часть запущенных врагом дронов поразила портовую инфраструктуру в Одесской области. О последствиях удара сообщат местные администрации", - сообщили в Воздушных силах.

Напомним, план на случай гибели Зеленского. Когда Зеленского спрашивали, беспокоит ли его попытка убийства со стороны России, он ответил, что не может себе этого позволить.





