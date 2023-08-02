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В Крыму сообщают о взрывах: перекрыто движение по Керченскому мосту

Во временно оккупированном Крыму во многих городах прогремели взрывы. Также известно о перекрытии движения на Керченском мосту.
 |  Автор: Мальцева Ольга
В Крыму сообщают о взрывах: перекрыто движение по Керченскому мосту
Крым / Telegram

Сегодня, 2 августа во временно оккупированном Крыму произошли мощные взрывы в Симферополе, Новофедоровке, и Гвардейском. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер"

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По данным местных, в Новофедоровке якобы работало российское ПВО.  

Впоследствии канал сообщил, что движение по Керченскому мосту перекрыто. Причина перекрытия не указывается.

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В Гвардейске после взрывов был виден дым. 

Напомним, в Генштабе сообщили, что ВСУ выбили россиян с позиций возле Авдеевки. Украинские силы продолжают вести наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Также ВСУ выбили россиян с позиций возле Авдеевки.


 

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