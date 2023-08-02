В Крыму сообщают о взрывах: перекрыто движение по Керченскому мосту
Сегодня, 2 августа во временно оккупированном Крыму произошли мощные взрывы в Симферополе, Новофедоровке, и Гвардейском. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".
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По данным местных, в Новофедоровке якобы работало российское ПВО.
Впоследствии канал сообщил, что движение по Керченскому мосту перекрыто. Причина перекрытия не указывается.
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В Гвардейске после взрывов был виден дым.
Напомним, в Генштабе сообщили, что ВСУ выбили россиян с позиций возле Авдеевки. Украинские силы продолжают вести наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Также ВСУ выбили россиян с позиций возле Авдеевки.