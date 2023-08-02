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Взрыв гранаты в Пенсионном фонде Марганца: новые подробности

Мужчина, который взорвал гранату в здании Пенсионного фонда сейчас находится в больнице под наблюдением врачей и правоохранителей.
 |  Автор: Мальцева Ольга
Взрыв гранаты в Пенсионном фонде Марганца: новые подробности
В админздании Марганца мужчина взял заложницу и взорвал гранату / t.me/UA_National_Police

Мужчина, который в админздании Марганца взял заложницу и взорвал гранату сейчас находится в больнице. Правоохранители будут устанавливать, где именно мужчина взял гранату. Об этом заявил первый заместитель начальника Днепропетровской областной военной администрации Владимир Орлов в телемарафоне.

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"Это был посетитель Пенсионного фонда, который был недоволен по каким-то вопросам. Он взял заложницу и когда понял, что у него ничего не получается, то отпустил заложницу и взорвал гранату",- рассказал Орлов.

Сейчас мужчина с осколочными ранениями находится в больнице. Состояние его стабильное, с ним конвой. 

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Орлов добавил, что мужчине грозит заключение. Сейчас с мужчиной работают врачи и правоохранительные органы. В рамках следственных действий будет установлено, где именно мужчина взял гранату. 

Напомним, в админздании Марганца мужчина взял заложницу и взорвал гранату. Мужчина зашел в здание управления пенсионного фонда с гранатой в руках и взял заложницу.

 

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