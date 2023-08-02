Ночная атака в Одесской области: поврежден элеватор и возникли пожары

В результате ночной атаки по промышленной инфраструктуре в Одесской области возникли пожары и поврежден элеватор.

| Автор: Мальцева Ольга

В результате ночной атаки в Одесской области возникли пожары и поврежден элеватор / t.me/pgo_gov_ua

В ночь на 2 августа армия России осуществила дроновую атаку по Одесской области. Враг атаковал объекты портовой и промышленной инфраструктуры Дуная. В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, а также в Офисе генерального прокурора.

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В Офисе генерального прокурора сообщили, что в результате обстрела повреждения и разрушения получили элеватор, зерновые ангары, резервуары одного из грузовых терминалов, производственные, складские и административные помещения. Также существенные разрушения претерпело трехэтажное здание "Морвокзала".

Кипер сообщил, что по состоянию на 05:30 данных о пострадавших не поступало. Окончательные данные и результаты боевой работы будут от военного командования.

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В результате ночной атаки в Одесской области возникли пожары и поврежден элеватор / t.me/pgo_gov_ua В результате ночной атаки в Одесской области возникли пожары и поврежден элеватор / t.me/pgo_gov_ua В результате ночной атаки в Одесской области возникли пожары и поврежден элеватор / t.me/pgo_gov_ua В результате ночной атаки в Одесской области возникли пожары и поврежден элеватор / t.me/pgo_gov_ua В результате ночной атаки в Одесской области возникли пожары и поврежден элеватор / t.me/pgo_gov_ua В результате ночной атаки в Одесской области возникли пожары и поврежден элеватор / t.me/pgo_gov_ua В результате ночной атаки в Одесской области возникли пожары и поврежден элеватор / t.me/pgo_gov_ua

Напомним, ночная атака по Украине: силы уничтожили 23 "Шахеды". В Воздушных силах рассказали о ночной атаке России дронами-камикадзе "Shahed-136/131".