Ночная атака в Одесской области: поврежден элеватор и возникли пожары
В ночь на 2 августа армия России осуществила дроновую атаку по Одесской области. Враг атаковал объекты портовой и промышленной инфраструктуры Дуная. В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, а также в Офисе генерального прокурора.
Читайте также: Ночная атака на Киев: в ГСЧС показали последствия
В Офисе генерального прокурора сообщили, что в результате обстрела повреждения и разрушения получили элеватор, зерновые ангары, резервуары одного из грузовых терминалов, производственные, складские и административные помещения. Также существенные разрушения претерпело трехэтажное здание "Морвокзала".
Кипер сообщил, что по состоянию на 05:30 данных о пострадавших не поступало. Окончательные данные и результаты боевой работы будут от военного командования.
Читайте также: ВСУ выбили россиян с позиций возле Авдеевки: Генштаб
Напомним, ночная атака по Украине: силы уничтожили 23 "Шахеды". В Воздушных силах рассказали о ночной атаке России дронами-камикадзе "Shahed-136/131".