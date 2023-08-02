В Пентагоне спрогнозировали длительное и тяжелое контрнаступление ВСУ

В Пентагоне считают, что контрнаступление ВСУ будет длительным и тяжелым, однако США готовы оказывать помощь и в дальнейшем.

| Автор: Мальцева Ольга

Контрнаступление ВСУ будет тяжелым и длительным, однако Соединенные Штаты Америки будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Об этом заявил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер на брифинге.

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"Мы видим - и продолжаем видеть, как их контрнаступление продвигается вперед. Для них это была и будет тяжелая борьба", - отметил Патрик Райдер.

Он добавил, что США сосредоточится на общении с союзниками и партнерами, чтобы гарантировать, что, когда у них возникнут потребности на поле боя, можно было помочь Украине.

"Мы сосредоточены на предоставлении Украине помощи в сфере безопасности, чтобы дать ей возможность защищать свою страну внутри Украины, в пределах ее суверенных границ. И это будет продолжаться и в дальнейшем", - добавил представитель Пентагона.

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