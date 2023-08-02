Зверь-машина: Залужный показал работу РСЗО RM-70 Vampire

Залужный показал в действии систему залпового огня RM-70 Vampire на линии соприкосновения.

| Автор: Мальцева Ольга

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал работу 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко, которые работают с системой залпового огня RM-70 Vampire на линии соприкосновения. Видео Валерий Залужный опубликовал в Facebook.

Читайте также: В Пентагоне спрогнозировали длительное и тяжелое контрнаступление ВСУ

"Приезжаем, раскладываемся, наводимся. Три-четыре минуты, и мы уже готовы, ждем приказа "огонь!", - описывает динамичную работу командир RM-70 Vampire Павел.

Сообщается, что ракетная пусковая установка RM-70 Vampire несет на себе 40 снарядов реактивно-залпового огня. Работает как единичными выстрелами, так и залпами. Управление огнем производится как из кабины, так и с помощью переносного устройства из ближайшего укрытия.

Читайте также: Взрыв гранаты в Пенсионном фонде Марганца: новые подробности

"Это реально зверь-машина. Когда делает залп полным пакетом, то впечатление просто не передать", - отмечает топогеодезист RM-70 Vampire Иван.

Для справки. RM-70 Vampire - модернизированная версия чехословацкой реактивной системы залпового огня калибра 122 мм на шасси грузовика Tatra T-815-7. Она имеет запас хода около 1 000 км и максимальную скорость 90 км/ч с бронированной кабиной экипажа, защищенной от радиационных, биологических и химических угроз.

Напомним, в Генштабе сообщали, что ВСУ выбили россиян с позиций возле Авдеевки. Украинские силы продолжают вести наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Также ВСУ выбили россиян с позиций возле Авдеевки.