В Воздушных силах рассказали об особенностях ночной атаки РФ на Украину

Во время ночной атаки 2 августа Россия выпустила дроны не с двух направлений, как это делала обычно, а с трех.

| Автор: Мальцева Ольга

Во время ночной атаки 2 августа Россия выпустила дроны-камикадзе не с двух направлений, как это делала обычно, а с трех. Россия запустила "Шахеды" из Курской области, Краснодарского края, а также из оккупированного Крыма. Об этом сообщил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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"Особенностью ночной атаки было то, что пуски "Шахедов" были сразу с трех направлений. Обычно враг использует одно или два направления. Это Приморско-Ахтарск, Краснодарского края и Брянской области, аэродром Сеща", - сообщил Игнат.

Он добавил, что особенностью сегодняшней атаки является то, что ночью оккупанты использовали Курскую область, полигон Чауда из оккупированного Крыма и Приморско-Ахтарск.

"Как мы уже сообщали, 23 дрона были уничтожены. Большинство из них в Киевской и Одесской областях. Но все же нужно понимать, что ПВО нужно больше. К сожалению, дроны поражают наши объекты", - добавил Игнат.

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Спикер подчеркнул, что сейчас цель врага - это портовая инфраструктура Украины.

"Наше зерно, наше продовольствие, которое мы поставляем в страны Африки и другие, чтобы минимизировать продовольственный кризис в мире. Враг сейчас такую цель себе выбрал и, к сожалению, несколько преуспевает. Но наши защитники пытаются сделать все для того, чтобы уничтожить как можно больше БПЛА это и мобильные огневые группы, авиация и зенитно-ракетные войска", - подчеркнул Игнат.

Напомним, ночная атака в Одесской области: поврежден элеватор и возникли пожары. В результате ночной атаки по промышленной инфраструктуре в Одесской области возникли пожары и поврежден элеватор.



