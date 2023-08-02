В ГУР предупредили о новой дезинформационной кампании России против Украины

Для международной дискредитации Украины, а также разжигания внутренних распрей Россия подготовила новую дезинформационную кампанию против Украины и западного мира.

| Автор: Мальцева Ольга

Политтехнологи России подготовили новую кампанию дезинформации и провокационного материала, направленных на международную дискредитацию Украины и разжигание внутриполитических распрей. Об этом сообщают в Главном управлении разведки.

Для распространения среди целевых аудиторий Германии Франции Израиля и США предлагаются темы:

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"Африканцы: "Франция, убирайся", Добро пожаловать, Россия";

"Тихоокеанские танцы Макрона на граблях";

"Экономику Германии ожидает обвал";

"Кризис уже пришел в каждый дом";

"Дела против Нетаньяху фабриковались по тем же лекалам, что и дела против Трампа".

Кроме того, Россия готовит публикации в украинском информационном пространстве на темы:

"Кто взятки берет, а кто на фронт идет";

"Политический спарринг: когда начнется бой?";

"Тушите свет - выборов не будет";

"Так военное или мирное время?".

В разведке отметили, что российские политтехнологи традиционно действуют по принципу "капля правды на тонну лжи". Россияне также пытаются найти и актуализировать реально существующие проблемы и болевые точки в том числе и для западного мира.

"Цель всех материалов одна: убедить украинцев и их союзников в бесперспективности сопротивления, посеять сомнения и противостояние в антипутинской коалиции и создать впечатление, что есть другие "более важные" проблемы", - заявили в ГУР.

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Каждый материал, имеет приложение с рекомендациями относительно желаемых комментариев "от рядовых читателей".

Иллюстративное фото / t.me/DIUkraine Иллюстративное фото / t.me/DIUkraine Иллюстративное фото / t.me/DIUkraine Иллюстративное фото / t.me/DIUkraine

В разведке напомнили, что единственным способом противодействовать пропаганде России в информационном пространстве является проверка полученной информации и критическое отношение к материалам, направленным на разжигание вражды среди союзников.

Напомним, Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море. Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море. Общий залп "Калибров" в таком случае может достигать 1️2️ ракет.



