В ГУР предупредили о новой дезинформационной кампании России против Украины
Политтехнологи России подготовили новую кампанию дезинформации и провокационного материала, направленных на международную дискредитацию Украины и разжигание внутриполитических распрей. Об этом сообщают в Главном управлении разведки.
Для распространения среди целевых аудиторий Германии Франции Израиля и США предлагаются темы:
Читайте также: Зверь-машина: Залужный показал работу РСЗО RM-70 Vampire
- "Африканцы: "Франция, убирайся", Добро пожаловать, Россия";
- "Тихоокеанские танцы Макрона на граблях";
- "Экономику Германии ожидает обвал";
- "Кризис уже пришел в каждый дом";
- "Дела против Нетаньяху фабриковались по тем же лекалам, что и дела против Трампа".
Кроме того, Россия готовит публикации в украинском информационном пространстве на темы:
- "Кто взятки берет, а кто на фронт идет";
- "Политический спарринг: когда начнется бой?";
- "Тушите свет - выборов не будет";
- "Так военное или мирное время?".
В разведке отметили, что российские политтехнологи традиционно действуют по принципу "капля правды на тонну лжи". Россияне также пытаются найти и актуализировать реально существующие проблемы и болевые точки в том числе и для западного мира.
"Цель всех материалов одна: убедить украинцев и их союзников в бесперспективности сопротивления, посеять сомнения и противостояние в антипутинской коалиции и создать впечатление, что есть другие "более важные" проблемы", - заявили в ГУР.
Читайте также: В Пентагоне спрогнозировали длительное и тяжелое контрнаступление ВСУ
Каждый материал, имеет приложение с рекомендациями относительно желаемых комментариев "от рядовых читателей".
В разведке напомнили, что единственным способом противодействовать пропаганде России в информационном пространстве является проверка полученной информации и критическое отношение к материалам, направленным на разжигание вражды среди союзников.
Напомним, Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море. Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море. Общий залп "Калибров" в таком случае может достигать 1️2️ ракет.