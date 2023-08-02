Россияне поставили план по вывозу 10 тысяч детей с оккупированных территорий - ЦНС

Россияне поставили план перед гауляйтерами по вывозу более 10 тыс. местных детей на "отдых".

| Автор: Мальцева Ольга

На временно оккупированных территориях россияне поставили план перед гауляйтерами по вывозу более 10 тыс. местных детей на "отдых". Детей вывозят в лагеря в Дагестане, Чувашии, Краснодарском крае и другое. Об этом сообщают в ЦНС.

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Сообщается, что "проектом" курирует партия президента России Владимира Путина "Единая Россия". В лагерях детей подвергают идеологической обработке через пропагандистские концерты и "образовательные мероприятия".

"При этом нередко дети становятся жертвами преступлений, в частности в детском лагере в Анапе четыре ребенка с временно оккупированных территорий Донецкой области стали жертвами педофила, который воспользовался их бесправным статусом на отдаленной земле", - говорится в сообщении.

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Напомним, в ГУР предупредили о новой дезинформационной кампании России против Украины. Для международной дискредитации Украины, а также разжигания внутренних распрей Россия подготовила новую дезинформационную кампанию против Украины и западного мира.



