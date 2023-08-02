Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море. Общий залп "Калибров" в таком случае может достигать 1️2️ ракет.

| Автор: Мальцева Ольга

Россия нарастила количество ракетоносителей в Черном море. На боевое дежурство последовательно выведены подводный и надводный ракетоносители. Общий залп "Калибров" в таком случае может достигать 1️2️ ракет. Об этом сообщают в Оперативном командовании "Юг".

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"Уровень ракетной угрозы очень высокий. Будьте бдительны и сознательны. Прислушивайтесь к сигналам воздушной тревоги, переходите в укрытие", - говорится в сообщении.

В ОК "Юг" отметили, что Силы обороны наготове, но и последствия боевой работы могут быть опасными.

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Напомним, в Воздушных силах рассказали об особенностях ночной атаки РФ на Украину. Во время ночной атаки 2 августа Россия выпустила дроны не с двух направлений, как это делала обычно, а с трех.



