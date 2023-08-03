Россия может готовиться к ракетным ударам после атак "Шахедами" , - Гуменюк

Наталья Гуменюк сообщила, что после атак "Шахедами" Россия может нанести ракетные удары по Украине.

| Автор: Мальцева Ольга

Россия может готовиться к ракетным атакам после ударов БПЛА "Шахед". Об этом свидетельствует вывод в Черное море вражеских ракетоносителей, а также анализ прошлых атак. Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Корабельная группировка развернута достаточно мощно - 17 кораблей в Черном море, 1 корабль, как обычно, дежурит в Азовском. 2 ракетоносителя продолжают боевое дежурство - надводный и подводный, 12 ракет "Калибров" они могут нести. Это говорит о том, что после длительной паузы ракетоносители были выведены на дежурство, как раз после "шахедной" атаки на один из портов", - сообщила Гуменюк.

Пресс-секретарь добавила, что анализ свидетельствует, что после "шахедной" атаки враг применяет ракетные атаки. Эти данные были получены при анализе предыдущих атак.

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"То есть выявление систем ПВО и прокладывание маршрутов для ракет с максимальным поражением", - отметила спикер.

Гуменюк отметила, что силы обороны наготове и напомнила украинцам быть внимательнее к воздушным тревогам.

Напомним, 2 августа Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море. Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море. Общий залп "Калибров" в таком случае может достигать 1️2️ ракет.