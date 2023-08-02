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В НАТО отреагировало на нарушение границы Польши белорусскими вертолетами

В НАТО отреагировали на нарушение границы Польши белорусскими вертолетами и внимательно следит за ситуацией вдоль своих восточных границ.
 |  Автор: Мальцева Ольга
В НАТО отреагировало на нарушение границы Польши белорусскими вертолетами
Иллюстративное фото / EPA / UPG

НАТО внимательно следит за ситуацией вдоль своих восточных границ, в том числе за вчерашним инцидентом, когда два белорусских военных вертолета вторглись в воздушное пространство Польши на малой высоте. Об этом сообщил источник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщает Telewizja Polska.

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"Мы находимся в тесном контакте с польскими властями по этому вопросу и будем продолжать делать все необходимое для того, чтобы вся территория Альянса оставалась в безопасности", - сообщил источник. 

Напомним, что во вторник, 1 августа Министерство национальной обороны Польши заявило, что произошло нарушение польского воздушного пространства двумя белорусскими вертолетами. 

Глава министерства Мариуш Блащак приказал увеличить количество солдат на границе и выделить дополнительные силы и средства, в том числе боевые вертолеты. НАТО было проинформировано об инциденте. Временный поверенный в делах белорусского посольства был немедленно вызван в Министерство иностранных дел. 

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Заместитель министра иностранных дел Петр Вавжик отметил, что "этот инцидент следует рассматривать в контексте предыдущих действий белорусской стороны, которая ведет очень рискованную игру, провоцируя различные опасные ситуации на границе". 

Напомним, в Воздушных силах рассказали об особенностях ночной атаки РФ на Украину. Во время ночной атаки 2 августа Россия выпустила дроны не с двух направлений, как это делала обычно, а с трех.


 

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