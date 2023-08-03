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Россия дважды ударила по центру Херсона: ранены 3 гражданских и 4 спасателей

Россия дважды ударила по центру Херсона. Враг ударил по собору и общественному транспорту. Пострадали 3 пассажира троллейбуса и 4 сотрудников ГСЧС.
 |  Автор: Мальцева Ольга
Россия дважды ударила по центру Херсона: ранены 3 гражданских и 4 спасателей
Россия дважды ударила по центру Херсона / t.me/mvs_ukraine

Сегодня, 3 августа Россия дважды обстреляла церковь в центре Херсона, и общественный транспорт. В результате атаки ранены 7 человек. Об этом сообщает начальник Херсонской МВА Роман Мрочко в Telegram, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, а также МВД Украины

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Известно, что около 08:40 оккупанты обстреляли общественный транспорт и людей, которые ехали на работу. В результате этого пострадали 3 человека.

"Ранены трое пассажиров троллейбуса, который ехал мимо собора в момент российского удара. Каретой "скорой" их госпитализировали. 39-летней женщине и 53-летнему мужчине оказывается медицинская помощь, проводится обследование. Тяжелые ранения грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму получил 74-летний дедушка, врачи борются за его жизнь", - сообщил Александр Прокудин. 

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В МВД сообщили, что во время тушения пожара, вызванного обстрелом в Свято-Катериненском соборе, примерно в 09:21 произошел повторный обстрел. В результате этого пострадали 4 сотрудников ГСЧС. Все они госпитализированы, им оказывается необходимая помощь. Также повреждена спецтехника.

Напомним, ночная атака РФ: силы ПВО уничтожили все "Шахеды". В ночь на 3 августа Россия в очередной раз атаковала Украину ударными дронами. Силы ПВО уничтожили все вражеские барражирующие боеприпасы.


 

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