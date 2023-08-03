В Закарпатской области добыли первую соль в рамках разработки Тереблянского соляного месторождения, что на Тячевщине.

| Автор: Мальцева Ольга

В Закарпатской области добыли первую соль в рамках разработки Тереблянского соляного месторождения, что на Тячевщине. Об этом сообщил председатель Закарпатской ОВА Виктор Микита в Telegram.

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Отмечается, что это событие имеет колоссальное значение для продовольственной безопасности страны и экономического развития региона.

"Месторождение на Закарпатье сможет на 100% обеспечить Украину технической и поваренной солью, которая в ближайшей перспективе будет поставлена для содержания дорог в зимний период и для закрытия потребностей населения", - говорится в сообщении.

Председатель Закарпатской ОВА отметил, что была проведена огромная работа для того, чтобы проект стал реальностью.

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"Это новая страница в истории Украины и Закарпатья, которая усилит нашу страну и укрепит экономический фронт", - добавил он.

Из нового месторождения на Закарпатье добыли первую соль / Telegram Из нового месторождения на Закарпатье добыли первую соль / Telegram Из нового месторождения на Закарпатье добыли первую соль / Telegram Из нового месторождения на Закарпатье добыли первую соль / Telegram Из нового месторождения на Закарпатье добыли первую соль / Telegram Из нового месторождения на Закарпатье добыли первую соль / Telegram Из нового месторождения на Закарпатье добыли первую соль / Telegram

Напомним, в Кремле боятся, что неудачи в войне против Украины вызовут панику среди населения. В Кремле пытаются замалчивать о своих неудачах на войне против Украины, ведь это может вызвать панику среди населения и поставит под сомнение способность России эффективно обезопасить свою оккупированную территорию.