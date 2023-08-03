Ночная атака РФ: силы ПВО уничтожили все "Шахеды"

В ночь на 3 августа Россия в очередной раз атаковала Украину ударными дронами. Силы ПВО уничтожили все вражеские барражирующие боеприпасы.

| Автор: Мальцева Ольга

В ночь на 3 августа 2023 года противник атаковал с северного направления (Брянская обл.) ударными БпЛА "Shahed-136/131". Всего зафиксировано пуски 15 "Шахедов". Силы и средства Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны уничтожили все вражеские БПЛА. Об этом сообщают в Воздушных силах ВСУ.

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В командовании также сообщили, что за прошедшие и текущие сутки авиация Воздушных Сил нанесла до 15 ударов по объектам, районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Также за сутки 2 августа противовоздушной обороной уничтожено 7 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

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