В Раде объяснили, почему не спешат с запретом УПЦ МП

Давид Арахамия утверждает, что сейчас в парламенте есть более важные законопроекты, которые необходимо принять.

Парламент Украины сначала должен рассмотреть более важные законопроекты, чем о запрете Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Религиозные вопросы - это "политические позиции разных партий". Об этом заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в комментарии LIGA.net

Читайте также: Россия использует фосфор в наступлении на Авдеевку, - Ермак

"У меня есть четкие задачи, от них зависит внешнее финансирование от доноров, начало переговоров о вступлении в ЕС и бюджетный процесс, который имеет четкие временные рамки. Пока это не будет проголосовано - все остальное я считаю политическими позициями разных партий", - утверждает народный избранник.

По его словам, в парламенте есть немало резонансных решений: от легализации медицинского каннабиса до закона об оружии.

"Я нахожусь над схваткой. Я ни в ту, ни в другую церковь не хожу, поэтому могу позволить себе роскошь наблюдать над соревновательным процессом", - уверяет Арахамия.

Ранее Зеленский провел очередное заседание ставки и назвал ключевые темы, которые обсуждались.