Увеличилось число украинцев, которые верят в конфликты между властью и усталость Запада, - КМИС

В Украине выросло количество людей, которые верят в наличие серьезных конфликтов между политическим руководством страны и командованием армии, а также тех, кто считает, что Запад устает от Украины.

| Автор: Мальцева Ольга

За последний год выросло количество людей, которые верят в наличие серьезных конфликтов между политическим руководством страны и командованием армии. Кроме того, выросла также доля тех, кто считает, что Запад устает от Украины. Об этом сообщают в Киевском международном институте социологии, ссылаясь на данные опроса.

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В институте сообщают, что количество тех, кто верит в наличие серьезных конфликтов между политическим руководством страны и командованием армии увеличилось с 14% до 32%.

В то же время 54% населения Украины (в сентябре 2022 года - 71%) придерживаются мнения, что политическое руководство и военное командование действуют слаженно как одна команда.

График 1. Пары утверждений относительно конфликта между политическим и военным руководством Украины / kiis.com.ua

"Между сентябрем 2022 года и октябрем 2023 года стало немного больше тех, кто считает, что власть может пойти на неприемлемые компромиссы - с 5% до 12%. Впрочем при этом абсолютное большинство украинцев - 80% - продолжают считать, что власть не пойдет не неприемлемые для Украины компромиссы (в сентябре 2022 года таких было 87%)", сообщают в институте.

График 2. Пара утверждений о готовности власти Украины на неприемлемые уступки / kiis.com.ua

Также сообщается, что выросла доля тех, кто считает, что Запад устает от Украины, его поддержка слабеет и вообще Запад хочет от Украины уступок России - с 15% в сентябре 2022 года до 30% в октябре 2023 года.

По результатам опроса большинство украинцев - 63% (в сентябре 2022 - 73%) считают, что Запад продолжает помогать Украине и хочет, чтобы война закончилась на приемлемых для Украины условиях.

График 3. Пара утверждений о готовности Запада дальше поддерживать Украину / kiis.com.ua

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Сообщается, что во всех регионах страны сейчас прослеживается тенденция роста доли тех, кто верит в наличие конфликтов между политической властью и командованием армии, а также что Запад устает от Украины.

"В то же время во всех регионах больше тех, кто придерживается противоположной точки зрения об отсутствии конфликтов и о продолжении поддержки со стороны Запада. Также во всех регионах большинство населения уверены, что власть Украины не пойдет на неприемлемые для Украины компромиссы", - говорится в сообщении.

Напомним, 820 оккупантов, самолет и вертолет: Генштаб обновил потери армии РФ. В общем, с начала полномасштабного вторжения в Украину, потери России в войне составляют 288 630 оккупантов