Выборы в Польше 2023: кто победитель по данным экзит-пола

В Польше с 15 октября проходят парламентские выборы. По данным экзит-полов, коалиция "Право и справедливость" лидирует.

| Автор: Мальцева Ольга

В Польше 15 октября состоялись Парламентские выборы, по результатам которых будут избраны 460 членов Сейма и 100 сенаторов. Уже сегодня, 16 октября во Вроцлаве, что в Польше несколько сотен человек, преимущественно молодых, стояли в длинной очереди на одном из избирательных участков, чтобы начать день с голосования. По данным экзит-полов, коалиция "Право и справедливость" лидирует на парламентских выборах в Польше с результатом 36,8% и опережением ближайших конкурентов на 5%. Об этом сообщает Reuters и PAP.

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Сообщается, что некоторые из тех, кто стоял в очереди, рассказали, что ждали шесть часов. Избирательный участок закрылся незадолго до 3 часов ночи (01:00 по Гринвичу), примерно через шесть часов после официального закрытия избирательных участков.

"Правящие националисты Польши, как оказалось в понедельник, потеряли парламентское большинство на наиболее важных выборах в стране за последние десятилетия, что потенциально открывает путь к захвату власти оппозиционными партиями, что может стать огромным политическим сдвигом", - говорится в сообщении.

В материале сообщается, что Польша неоднократно конфликтовала с Европейским Союзом относительно верховенства права, свободы СМИ, миграции и прав ЛГБТ с момента прихода к власти партии "Право и справедливость" (ПиС) в 2015 году, но оппозиционные партии пообещали наладить отношения с Брюсселем и отменить реформы, которые, по мнению критиков, подрывают демократические стандарты.

По данным издания, поздний экзит-пол показал, что PiS получила 36,8% голосов, что означает 200 депутатов в 460-местной нижней палате парламента.

Оппозиционные партии, возглавляемые либеральной группировкой "Гражданская коалиция" (КО) бывшего президента Европейского совета Дональда Туска, по прогнозам получит около 31,6% голосов (163 места).

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Либерально-консервативная коалиция "Третий путь" (движение "Польша 2050" Шимона Головного и Польская крестьянская партия Владислава Косиняка-Камиша) - примерно 12% голосов (55 мест).

Левая коалиция "Львица" (Новые левые и Левые вместе) - 8,6% голосов (30 мест).

Ультраправая коалиция "Конфедерация" (Новая надежда, Национальное движение, Конфедерация польской короны) - 6,2% голосов (12 мест).

Отмечается, что данные экзит-полов обычно могут отличаться на несколько процентов от официальных результатов выборов, которые будут объявлены после подсчета голосов.

Напомним, Израиль атаковал объекты Хезболлы в Ливане. Действия ЦАХАЛ стали ответом на обстрел израильской территории, осуществленный в воскресенье, 15 октября.