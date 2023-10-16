ХАМАС должен быть полностью ликвидирован, - Байден

Президент США считает, что ХАМАС должен быть полностью ликвидирован, однако должна существовать палестинская власть.

| Автор: Мальцева Ольга

Президент США Джо Байден уверен, что ХАМАС должен быть полностью ликвидирован, в то же время должна существовать палестинская власть. Об этом президент США рассказал в интервью телеканалу CBS.

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На вопрос журналиста, уверен ли Байден в том, что ХАМАС должен быть полностью ликвидирован, он ответил, что да.

"Да, я уверен. Но должна существовать палестинская власть. Нужен путь к палестинскому государству. Этот путь, который называется "решением о двух государствах", был политикой США на протяжении десятилетий. Он предусматривает создание независимого государства рядом с Израилем для 5 миллионов палестинцев, живущих в Газе и на Западном берегу реки Иордан", - ответил Байден.

Президент США уверен, что Израиль имеет право ответить ХАМАСу на его атаки.

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"Есть фундаментальная разница. Израиль преследует группу людей, совершивших варварство, которое по своим последствиям не уступает Холокосту. И поэтому я думаю, что Израиль должен ответить. Они должны преследовать ХАМАС. ХАМАС - это кучка трусов. Они прячутся за спинами гражданских. Они разместили свои штаб-квартиры там, где находятся гражданские, здания и так далее. Но насколько они могут отделиться и избежать - я уверен - израильтяне сделают все, что в их силах, чтобы избежать убийства невинных гражданских", - добавил он.

Напомним, Израиль атаковал объекты Хезболлы в Ливане. Действия ЦАХАЛ стали ответом на обстрел израильской территории, осуществленный в воскресенье, 15 октября.