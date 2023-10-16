В Киев приехала спецпредставитель США

В Киев прибыла специальный представитель США по вопросам восстановления экономики Украины Пенни Прицкер.

| Автор: Мальцева Ольга

Сегодня, 16 октября в Украину прибыла специальный представитель США по вопросам восстановления экономики Украины Пенни Прицкер. Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в Twitter.

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"Искренне поздравляю вас с возвращением в Киев, госпожа Министр Прицкер!", - написала посол и опубликовала совместное фото с Пенни Прицкер, которое было сделано на железнодорожном вокзале в Киеве.

Известно, что это первый визит Пенни Прицкер в Украину со времени назначения на эту должность в середине сентября этого года.

Щиро вітаю вас з поверненням до Києва, пані Міністр Пріцкер! pic.twitter.com/UNRwSK7mex — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) October 16, 2023

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Напомним, в России перевернулся туристический автобус, десятки травмированных. Туристический автобус ехал из Китая в российский город Усурийск. Водитель не справился с управлением, и автобус слетел с дороги.