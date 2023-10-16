ВСУ на Бахмутском направлении дронами уничтожили технику почти на $2 млн

Украинские воины 92-й ОШБр на Бахмутском направлении уничтожили технику армии РФ на сумму в $1,8 млн.

| Автор: Мальцева Ольга

Украинские военные 92-й ОШБр на Бахмутском направлении уничтожили вражеской техники на сумму в $1,8 млн. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский в Telegram.

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"Рота ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБр уничтожает россиян на Бахмутском направлении. Было поражено САУ 2с1 "Гвоздика" и САУ 2с9 "Нона-С"", - говорится в сообщении.

Добавляется, что FPV-камикадзе также метко попали в 4 блиндажа с личным составом противника.

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Напомним, 820 оккупантов, самолет и вертолет: Генштаб обновил потери армии РФ. В общем, с начала полномасштабного вторжения в Украину, потери России в войне составляют 288 630 оккупантов.