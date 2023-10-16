Залужный назначил нового руководителя Львовского ТЦК

Главнокомандующий ВСУ назначил нового руководителя Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

| Автор: Мальцева Ольга

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назначил нового руководителя Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

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"Согласно Приказу Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины им стал полковник Артур Ниязов. Рад знакомству. Сегодня нового руководителя представят коллективу", - говорится в сообщении.

Козицкий сообщил, что до этого полковник Ниязов проходил службу в должности начальника отдела планирования оборонных ресурсов штаба воинской части А0796.

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"Поздравляю с назначением. Желаю результативной работы всей команде ЛОТЦК и СП под вашим руководством для приближения победы Украины", - добавил он.

Напомним, ВСУ на Бахмутском направлении дронами уничтожили технику почти на $2 млн. Украинские воины 92-й ОШБр на Бахмутском направлении уничтожили технику армии РФ на сумму в $1,8 млн.



