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Залужный назначил нового руководителя Львовского ТЦК

Главнокомандующий ВСУ назначил нового руководителя Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
 |  Автор: Мальцева Ольга
Залужный назначил нового руководителя Львовского ТЦК
Артур Ниязов и Максим Козицкий / t.me/kozytskyy_maksym_official/

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назначил нового руководителя Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий. 

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"Согласно Приказу Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины им стал полковник Артур Ниязов. Рад знакомству. Сегодня нового руководителя представят коллективу", - говорится в сообщении. 

Козицкий сообщил, что до этого полковник Ниязов проходил службу в должности начальника отдела планирования оборонных ресурсов штаба воинской части А0796.

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"Поздравляю с назначением. Желаю результативной работы всей команде ЛОТЦК и СП под вашим руководством для приближения победы Украины", - добавил он.

Напомним, ВСУ на Бахмутском направлении дронами уничтожили технику почти на $2 млн. Украинские воины 92-й ОШБр на Бахмутском направлении уничтожили технику армии РФ на сумму в $1,8 млн.


 

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