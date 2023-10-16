На Донетчине в результате обстрела загорелась церковь

Масштабный пожар возник в селе Колодцы Краматорского района. Ее тушили около четырех часов.

В Донецкой области ликвидировали пожар в церкви, возникший в результате вражеских обстрелов. Об этом сообщает ГСЧС.

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Сообщается, что возгорание произошло вечером 15 октября в результате массированного вражеского обстрела села Колодцы Краматорского района.

"Загорелись кровля и перекрытие местной церкви, также огнем был охвачен частный жилой дом и три хозяйственных постройки. Около четырех часов понадобилось пожарным для ликвидации пожаров на площади более 450 кв. м", - подчеркнули в ГСЧС.

Ранее Зеленский провел очередное заседание ставки и назвал ключевые темы, которые обсуждались.