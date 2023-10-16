ФСБ РФ планирует создать политический проект с "актерами-разведчиками", - Данилов

Секретарь СНБО рассказал, что Кремль планирует создать в Украине новую агентурную сеть.

| Автор: Мальцева Ольга

Российские спецслужбы пытаются создать в Украине новую агентурную сеть. Признаками этого является активизация "экспертов", а также "актеров-разведчиков". Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в Twitter.

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Он отметил, что единственным шансом у России одолеть Украину является внести раскол и погрузить украинцев во внутреннее противостояние, чем Кремль успешно занимался последние десятилетия, а именно "делил Украину на сорта, создавал российские прокси-партии, коррумпировал политиков, фальсифицировал историю".

Данилов добавил, что сейчас ФСБ РФ по всем признакам делает активные попытки сформировать новую агентурную сеть, возлагая на нее далеко идущие надежды.

В перспективе в Кремле планируют развернуть политический проект, ориентированный "на остатки пророссийски настроенного населения", а параллельно с этим осуществляется информационная интервенция с попытками расшатать процесс внутриукраинской дестабилизации.

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"Признаками подобной деятельности является резкая активизация различных "экспертов", "актеров-разведчиков" и другого рода аферистов в продвижении на русском языке российской же повестки. Именно они в этот момент кричат о "провале" контрнаступления, намекают на необходимость пересмотра целей войны (и это уже не выход на границы 1991 года), раздают советы как воевать ВСУ, выдают фальшивые инсайды о "конфликтах" среди военно-политического руководства, призывают принять "хороших русских" и в конце концов намекают, что с Россией необходимо договариваться", - написал Данилов.

Он добавил, что украинские правоохранительные структуры внимательно отслеживают проявления подобных враждебных действий, выявляя и пресекая их.

Напомним, КНДР морем передает России оружие для войны против Украины. КНДР кораблями передает оружие России, чтобы та вела войну против Украины.