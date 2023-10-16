Не ко времени: Израиль отказал Зеленскому в визите, - СМИ

Израиль отказал в визите президенту Украины Владимиру Зеленскому. Там заявили, что "пока не ко времени".

| Автор: Мальцева Ольга

Президент Украины Владимир Зеленский попросил осуществить визит солидарности после нападения ХАМАС на Израиль, но получил ответ, что "пока не время", Об этом сообщает The Times of Israel, ссылаясь на ивритоязычные СМИ.

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Зеленский выступил в защиту Израиля после нападения, заявив, что Израиль имеет неоспоримое право защищать себя от нападений палестинских террористов.

"Террор - это всегда преступление, не только против одной страны или конкретных жертв, но и против человечества в целом. Мир должен быть единым... чтобы террор не пытался забрать или уничтожить жизнь нигде и в любой момент", - сказал Зеленский.

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В СМИ напомнили, что Израиль неоднократно выражал поддержку Украине с момента вторжения российских войск в Украину в феврале прошлого года, но так и не предложил военной помощи.

Напомним, Джо Байден заявил, что ХАМАС должен быть полностью ликвидирован. Президент США считает, что ХАМАС должен быть полностью ликвидирован, однако должна существовать палестинская власть.