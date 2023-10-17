Работаем, чтобы дать воинам больше ПВО - Зеленский
Президент Владимир Зеленский обсудил со специальной представительницей США по восстановлению Украины Пенни Прицкер вопрос защиты украинской энергетики этой зимой. Об этом он заявил в вечернем обращении 16 октября.
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"Мы успели обсудить все те вопросы, которые напрямую влияют на жизнь в Украине. Защита нашей энергетики, особенно этой зимой. Макрофинансовую поддержку. Восстановление. Защита инвестиций от рисков войны. Привлечение частного бизнеса", - отметил Зеленский.
Он сообщил, что каждое из таких направлений - это элементы общей конструкции. "Конструкции, которая обеспечивает нормальную жизнь для наших людей, наших городов. Настолько, насколько это возможно сейчас", - добавил президент.
"Мы работаем максимально, чтобы дать нашим воинам больше ПВО. Дать больше защиты городам, чтобы у них сохранялась жизнь, в том числе жизнь экономическая. Плюс развитие наших производств, в том числе оборонных производств", - подчеркнул украинский лидер.
Ранее Зеленский обратился к украинцам в 600-й день полномасштабной войны.