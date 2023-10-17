Работаем, чтобы дать воинам больше ПВО - Зеленский

Власти Украины работают над тем, чтобы дать Вооруженным силам больше ПВО, больше защиты городам.

Президент Владимир Зеленский обсудил со специальной представительницей США по восстановлению Украины Пенни Прицкер вопрос защиты украинской энергетики этой зимой. Об этом он заявил в вечернем обращении 16 октября.

Читайте также: ФСБ РФ планирует создать политический проект с "актерами-разведчиками", - Данилов

"Мы успели обсудить все те вопросы, которые напрямую влияют на жизнь в Украине. Защита нашей энергетики, особенно этой зимой. Макрофинансовую поддержку. Восстановление. Защита инвестиций от рисков войны. Привлечение частного бизнеса", - отметил Зеленский.



Он сообщил, что каждое из таких направлений - это элементы общей конструкции. "Конструкции, которая обеспечивает нормальную жизнь для наших людей, наших городов. Настолько, насколько это возможно сейчас", - добавил президент.



"Мы работаем максимально, чтобы дать нашим воинам больше ПВО. Дать больше защиты городам, чтобы у них сохранялась жизнь, в том числе жизнь экономическая. Плюс развитие наших производств, в том числе оборонных производств", - подчеркнул украинский лидер.

Ранее Зеленский обратился к украинцам в 600-й день полномасштабной войны.