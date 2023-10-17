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В Херсоне прогремели взрывы

Официальной информации о ситуации в городе пока нет ни от обладминистрации, ни от горадминистрации.
В Херсоне прогремели взрывы
Иллюстративное фото / Соцсети

Утром 17 октября раздались взрывы в Херсоне, в тот момент в регионе не была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает "Суспільне Новини".

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"В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты Суспільного", - говорится в сообщении медиа.

Ранее Зеленский обратился к украинцам в 600-й день полномасштабной войны.

 

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