ВСУ ударили по аэродромам Луганска и Бердянска: поражены 2 вертолета

Украинские военные поразили два российских вертолета и оборудование на аэродромах возле Бердянска и Луганска.

| Автор: Мальцева Ольга

В ночь на 17 октября украинские военные нанесли поражение двум вертолетам и оборудованию армии РФ на аэродромах вблизи временно оккупированных Бердянска и Луганска. Об этом сообщается в оперативной информации Генштаба ВСУ и Стратком ВСУ.

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"Подразделения ракетных войск поразили 2 вертолета на посадочных площадках, склад боеприпасов и артиллерийское средство противника", - говорится в сообщении.

В сообщениях не уточняют, каких типов были вертолеты.

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Напомним, Дмитрий Кулеба прокомментировал результаты выборов в Польше. На стратегические отношения Украины с Польшей "не влияет ничего, потому что слишком глубокие эти отношения".







