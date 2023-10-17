ВСУ ударили по аэродромам Луганска и Бердянска: поражены 2 вертолета
В ночь на 17 октября украинские военные нанесли поражение двум вертолетам и оборудованию армии РФ на аэродромах вблизи временно оккупированных Бердянска и Луганска. Об этом сообщается в оперативной информации Генштаба ВСУ и Стратком ВСУ.
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"Подразделения ракетных войск поразили 2 вертолета на посадочных площадках, склад боеприпасов и артиллерийское средство противника", - говорится в сообщении.
В сообщениях не уточняют, каких типов были вертолеты.
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Напомним, Дмитрий Кулеба прокомментировал результаты выборов в Польше. На стратегические отношения Украины с Польшей "не влияет ничего, потому что слишком глубокие эти отношения".