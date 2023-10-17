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ВСУ ударили по аэродромам Луганска и Бердянска: поражены 2 вертолета

Украинские военные поразили два российских вертолета и оборудование на аэродромах возле Бердянска и Луганска.
 |  Автор: Мальцева Ольга
ВСУ ударили по аэродромам Луганска и Бердянска: поражены 2 вертолета
Иллюстративное фото / Getty images

В ночь на 17 октября украинские военные нанесли поражение двум вертолетам и оборудованию армии РФ на аэродромах вблизи временно оккупированных Бердянска и Луганска. Об этом сообщается в оперативной информации Генштаба ВСУ и Стратком ВСУ.

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"Подразделения ракетных войск поразили 2 вертолета на посадочных площадках, склад боеприпасов и артиллерийское средство противника", - говорится в сообщении. 

В сообщениях не уточняют, каких типов были вертолеты. 

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Напомним, Дмитрий Кулеба прокомментировал результаты выборов в Польше. На стратегические отношения Украины с Польшей "не влияет ничего, потому что слишком глубокие эти отношения".




 

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