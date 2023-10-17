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Оккупационные власти Крыма заявили об "атаке" дронов

На подлете к полуострову якобы были подавлены средствами РЭБ и сбиты восемь беспилотников.
Оккупационные власти Крыма заявили об "атаке" дронов

"Глава" временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов в своем Телеграм-канале заявил, что ночью 17 октября восемь дронов "пытались атаковать" полуостров.

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Он заявил, что на подлете к Крыму были "подавлены средствами РЭБ и сбиты силами ПВО восемь БПЛА противника".

Ранее Зеленский обратился к украинцам в 600-й день полномасштабной войны.

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