Оккупационные власти Крыма заявили об "атаке" дронов

На подлете к полуострову якобы были подавлены средствами РЭБ и сбиты восемь беспилотников.

"Глава" временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов в своем Телеграм-канале заявил, что ночью 17 октября восемь дронов "пытались атаковать" полуостров.

Читайте также: ФСБ РФ планирует создать политический проект с "актерами-разведчиками", - Данилов

Он заявил, что на подлете к Крыму были "подавлены средствами РЭБ и сбиты силами ПВО восемь БПЛА противника".

Ранее Зеленский обратился к украинцам в 600-й день полномасштабной войны.