Игнат объяснил важность ударов по аэродромам РФ в Бердянске и Луганске

Конкретных данных по уничтоженной российской авиатехнике представитель не привел, но подчеркнул важность проведенной операции.

Оккупанты стараются держать вертолеты и тактическую авиацию на аэродромах как можно ближе к линии фронта, поэтому поражение вражеской техники в оккупированных Луганске и Бердянске является очень важным для ВСУ. Об этом сообщает спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Он сообщил, что речь идет о вертолетах, которые работают близко к линии боевого столкновения и с помощью противотанковых управляемых ракет могут поражать военную технику ВСУ, российское военное командование пытается защитить все важные для себя объекты с помощью достаточного количества ПВО, однако это ему "не всегда удается".



Игнат не привел конкретных данных по уничтоженной российской авиатехнике , но подчеркнул важность проведенной операции.



"Но, в конце концов, поражение такой техники, как вертолеты противника, которые он использует, - Ка-52, Ми-24 - безусловно, что это хорошо для нас. Потому что вертолеты вместе с тактической авиацией постоянно работают на фронте и на передней линии... Есть противотанковые управляемые ракеты с большой дальностью применения.Вертолеты работают постоянно, собственно, 10+ километров от линии боевого столкновения. Поэтому поражение такой техники вполне важно для нас", - подчеркнул спикер.



Также он заявил, что вражеские вертолеты вместе с тактической авиацией "постоянно работают на фронте и передней линии", и войска РФ пытаются держать их поближе к линии фронта, как это было в Чернобаевке Херсонской области.



"И здесь Луганск, Бердянск это непосредственно, недалеко от линии фронта", - провел параллели он.

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