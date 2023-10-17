В ГПСУ создали группы "охотников за дронами"

Отряды, противодействующие вражеским дронам, работают как вблизи линии столкновения, так и на более отдаленных участках.

В Государственной пограничной службе создали специальные боевые группы по борьбе с вражескими беспилотниками. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Сообщается, что "охотники за дронами" имеют необходимую экипировку и вооружение: пулеметы, антидроновые ружья, тепловизоры, прожекторы, лазерные целеуказатели и т.д.

"Эти огневые группы могут действовать как стационарно, так и охотиться за беспилотниками противника на автомобилях с высокой проходимостью. Задача бойцов - защитить личный состав или важные объекты, или остановить дрон, летящий с контролируемой рашистами территории вглубь Украины", - отметили в ГПСУ.

В Краматорском пограничном отряде также сообщили, что раньше ночью наведение и поражение беспилотных летательных аппаратов осуществлялось по шуму двигателя, но сейчас пулеметы модернизировали лазерными указателями. Выявлять опасные воздушные цели также помогают мощные прожекторы.

Ранее Зеленский обратился к украинцам в 600-й день полномасштабной войны.