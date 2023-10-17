ВР впервые проведет пленарную неделю после начала полномасштабной войны

Верховная Рада впервые с начала полномасштабной войны проведет пленарную неделю.

| Автор: Мальцева Ольга

Верховная Рада впервые после начала полномасштабного вторжения России в Украину проведет пленарную неделю. Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко в Telegram.

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"Эта неделя в ВР - пленарная, первая полноценная неделя с 22 февраля", - сообщила она.

Геращенко добавила, что стоит возвращать открытую согласительную и освещение деятельности работы ВР.

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Она отметила, что Рада должна работать как информационный бюллетень о работе парламента, а не пропагандистское СМИ.

Напомним, россияне обстреляли больницу на Херсонщине. В результате вражеского удара пострадало терапевтическое отделение медучреждения. Другая авиабомба вызвала пожар в частном доме.